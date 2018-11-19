دورتموند: بوليسيتش مستمر معنا حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل

قال مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن كريستيان بوليسيتش جناح الفريق لن يرحل خلال الموسم الجاري، وسيستمر معه حتى نهايته على الأقل حسب وصفه، وذلك في تصريحاته لصحيفة “كيكر” الألمانية.

وصرح زورك قائلا: “نسمع تلك الشائعات لأعوام عدة”.

وأضاف “نخطط لأن يستمر معنا بوليسيتش حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل”.

تقارير صحفية عدة، ربطت أندية إنجليزية كبرى بضم بوليسيتش صاحب الـ20 عاما، آخرها رغبة ليفربول في بيع فابينيو لضم الجناح الدولي الأمريكي.

وارتبط بوليسيتش بالرحيل عن دروتموند بعد رفضه لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2020، ويسعى النادي الألماني لبيعه خوفا من رحيله مجانا. ويرغب تشيلسي في المقابل في الحصول على خدماته خلال شهر يناير المقبل.

وانضم بوليسيتش إلى دروتموند قادما من بنسلفانيا كلاسيكس في فبراير 2015، وتواجد في صفوف فريق تحت 17 عاما. وانضم للفريق الأول في يناير 2016.

وشارك الدولي الأمريكي مع فريقه خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

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