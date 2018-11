احتجاجات فرنسا تُخلف قتيلاً وأكثر من 400 إصابة في صفوف المتظاهرين

تستمر الاحتجاجات في فرنسا ضد الزيادة في أسعار الوقود، مخلفة منذ السبت الماضي، قتيلا واحدا وأكثر من 400 إصابة.

حيث كشفت وسائل إعلام محلية إن محتجين يرتدون سترات صفراء أغلقوا الطرقات بسياراتهم، مضيفة أن مثل هذه الاحتجاجات شهدتها المدن الكبرى مثل بوردو، وتولوز، وليون.

كما صرح منظمو الاحتجاجات، الذين أُطلق عليهم أصحاب السترات الصفراء بأنهم في انتظار إجراء من الحكومة الفرنسية بهدف تسوية الأزمة.

هذا وطالب منظمو الاحتجاجات بضرورة عقد لقاء بين ممثلي أصحاب السترات الصفراء والحكومة، في قصر الإليزيه.

يُذكر أن الاحتجاجات في فرنسا انطلقت يوم السبت الماضي، إثر إعلان الحكومة عن زيادات في أسعار المحروقات، وشارك فيها نحو 300 ألف متظاهر.

