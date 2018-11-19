داليتش: كرة القدم ستعود لموطنها في إنجلترا قريبا

أثنى زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا على منتخب إنجلترا بعد الفوز الذي حققه الأخير وتأهله كأول مجموعته لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال داليتش: “لديهم فريقا شابا سريعا للغاية، ستعود كرة القدم لمهدها قريبا جدا”.

كرواتيا تقدمت بهدف مبكرا قبل أن تعود إنجلترا بالنتيجة في آخر 10 دقائق بفضل جيسي لينجارد وهاري كين، خسارة تسببت في توديع منتخب الشطرنج لدوري الأمم الأوروبية.

وأكمل: “أعتقد أن إنجلترا أظهرت نفسها بشكل جيد في كأس العالم، لقد فاقوا كل التوقعات”

وأردف: “أود تهنئة إنجلترا على فوز مستحق وتأهلهم للدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية”

واستطرد: “لقد كان من الصعب علينا استعادة لياقتنا سريعا بعد مباراة مهمة كمباراة إسبانيا فليدنا عدد محدود من اللاعبين الجاهزين، في آخر 15 دقيقة أمام إنجلترا فقدنا تركيزنا وانخفضت لياقتنا فتلقينا هدفين.

وتابع “لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول لكننا هاجمنا وسجلنا في الشوط الثاني قبل أن نتلقى هدفين من كرات ثابتة، النتيجة عادلة للطرفين”

وأتم: “لكننا فخورين بكل ما حققناه هذا العام، نحن بلدة صغيرة بدون بنية تحتية وأبهرنا العالم وكنا وصيفا للمونديال، على اللاعبين أن يشعروا بالفخر دائما”.

وتأهلت إنجلترا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تصدر مجموعتها التي ضمت إسبانيا بجانب كرواتيا، رفقة سويسرا والبرتغال في انتظار المتأهل الرابع من مجموعة فرنسا وهولندا، ويتأهل الفائز بدوري الأمم الأوروبية مباشرة ليورو 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا