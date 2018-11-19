تقرير: يوفنتوس يسعى لضم رودريجيز غير السعيد في بايرن

أبدى نادي يوفنتوس اهتمامه بضم جيمس رودريجيز لاعب وسط بايرن ميونيخ المعار من ريال مدريد.

وارتبط اسم رودريجيز الفترة الأخيرة بالتقارير الإسبانية وعدم رغبته في الاستمرار بالفريق البافاري بسبب عدم سعادته تحت يد نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد.

وعانى رودريجيز من إصابة في أربطة الكاحل حرمته من المشاركة مع منتخب كولومبيا.

وكان رودريجيز قد انضم إلى بايرن ميونيخ في 2017 لمدة عامين على سبيل الإعارة من ريال مدريد، مع أحقية الشراء من النادي البافاري بقيمة 35 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.

وكشف تقرير بصحيفة كوريير ديللو سبورت الإيطالية أن بايرن لن يقوم بضم اللاعب بصورة نهائية.

وأضاف التقرير أن وجود إيسكو وماركو أسينسيو يجعل عودة رودريجيز مرة أخرى للنادي الملكي غير مرجح.

وأوضح التقرير أن نادي يوفنتوس مهتم بضم اللاعب ويدرس ضمه بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان رودريجيز قد قضى ثلاثة مواسم في ريال مدريد ونجح خلالهم في التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك شارك أساسيا في الدوري الإسباني 13 مرة فقط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا