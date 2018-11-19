تقرير – برشلونة متخوف من إدمان عثمان ديمبلي لألعاب الفيديو

أبدى مسؤولو برشلونة تخوفهم بشأن الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي الذي يعتقدون أنه أصبح مدمنا لألعاب الفيديو مما أثر على التزامه في التدريبات. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “أس” الإسبانية.

وبحسب التقرير، فديمبلي الذي كان قد تغيب عن تدريب لبرشلونة بداية نوفمبر بداعي المرض وآلام المعدة كان في الحقيقة مع أصدقائه يلعبون البلاي ستيشن.

أطباء الفريق قاموا بالكشف على نجم دورتموند السابق للاطمئنان على حالته فلم يجدوا أي علامات لآلام سابقة أو حالية في المعدة مما أثار شكوكهم حول سبب غياب ديمبلي.

الفرنسي كلف البلاوجرانا 115 مليون يورو كبديل لنيمار دا سيلفا الذي رحل لباريس سان جيرمان إلا أنه تعرض لإصابات كثيرة ولم يقدم مستوى مميز بشكل ثابت مما دفع برشلونة للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول في يناير.

ديمبلي شارك مع برشلونة هذا الموسم في 15 لقاء في كل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، لكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي منذ أكتوبر في الدوري الإسباني.

وأصبح يشارك كبديل في ظل اعتماد إرنستو فالفيردي على الثلاثي ميسي، سواريز، كوتينيو لقيادة الهجوم وقلة انضباط اللاعب الفرنسي صاحب الـ21 عاما.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة:

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