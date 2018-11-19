السراج يناقش قاعدة بيانات موحدة وطنية

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، خلال اجتماع موسع سبل تطوير قاعدة البيانات الوطنية من خلال توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل وضع قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تعتمد عليها الدولة في الاستحقاقات القادمة، سواء كانت سياسية أواقتصادية أواجتماعية.

ضم اللقاء محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ، ووزير المالية المفوض فرج أبومطاري، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شارك في اللقاء رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبة، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق محمد باني، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية

ويعتمد التطوير على إدخال أحدث التقنيات لربط الجهات ذات العلاقة بهذه المنظومة توفيراً للجهد والوقت وحتى تستفيد كافة القطاعات من بياناتها في إعداد خططها المستقبلية بالإضافة إلى توفير متطلبات المواطن بأيسر الطرق.

وأكد الاجتماع أهمية استخدام قاعدة البيانات كمنصة مركزية للتكامل والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية.

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