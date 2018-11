الأوكتاغون.. المقر الجديد للجيش المصري

تسعى الحكومة المصرية إلى إنشاء مقر جديد لوزارة الدفاع المصرية “الأوكتاغون” هو الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى.

ويضم المبنى الجديد “The Octagon” أي ثماني الأضلاع، جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قريباً.

والأوكتاغون تعني ثماني الأضلاع أو الزوايا، وهي تسمية في اللغة اليونانية القديمة، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية.

ومن هنا أطلق لفظ أوكتاغون على المبنى الجديد لوزارة الدفاع المصرية، لأنه مصمم على شكل مبنى ثماني الأضلاع، أو بالأدق على شكل عدة مبان كل منها ثماني الأوجه ومرتبطة بممرات موصولة بمبنى رئيسي في الوسط.

ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.

ويشتمل التصميم على 8 مباني مثمنة الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية، بينما هناك مبنيان وزاريان مركزيان يقعان في مركز الدائرة ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية بممرات طولية، وعدد هذه المباني مساو لعدد إدارات الجيش المصري.

