متظاهرون فرنسيون يمنعون حركة السير بطرق رئيسية احتجاجا على رفع أسعار الوقود

منع محتجون فرنسيون على ارتفاع أسعار الوقود، المركبات من الوصول إلى مخازن الوقود، كما أوقفوا حركة السير على طرقات رئيسية اليوم الإثنين، في وقت رفضت الحكومة التراجع عن قرارها زيادة الضرائب على المحروقات.

وتوفيت امرأة بحادث وأصيب أكثر من 400 شخص بجروح، خلال تظاهرات نظمتها حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت السبت الماضي، وشارك فيها نحو 300 ألف شخص في أنحاء البلاد.

وفي وقت مبكر اليوم، أقام المتظاهرون عشرات الحواجز على الطرقات، وهو عدد أقل من ألفي حاجز السبت.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس"، إن نحو 200 شاحنة علقت على الطريق المؤدي إلى مخازن للوقود في مدينة رين، حيث قضى المحتجون ليلتهم على الطريق، فيما واصل آخرون اعتصامهم في مواقف سيارات تابعة لمتاجر تسوق.

وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز لقناة "سي نيوز":"إن الحراك ليس استثنائيا، ومن الواضح أنه ليس بحجم ذاك الذي شهدته البلاد السبت".

وأكد الوزير، أن الشرطة ستتدخل لضمان بقاء الطرقات الرئيسية مفتوحة.

لكن صدرت دعوات عدة، في هذه الأثناء، لتنظيم تظاهرات أوسع.

ويحتج أعضاء الحركة، على زيادة سعر الوقود وفرض رسوم على شكل ضريبة بيئية، وأيضا ضد السياسة "الظالمة" للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية.

وكان التوتر قد تزليد، مع محاولة بعض السائقين تجاوز تجمعات المحتجين، وأصيبت امرأة تحاول إيصال ابنتها للطبيب بالهلع لتصدم امرأة (63 عاما)، ما اسفر عن وفاتها.

وليل الأحد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أن الحكومة تدرك حجم الغضب الذي أثارته زيادة أسعار الوقود، إلا أنها ستبقي على الضرائب التي يتوقع أن تزداد مرة أخرى في يناير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا