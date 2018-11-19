مداهمات في تركيا عقب صدور مذكرات اعتقال بحق 89 شخصا

نفذت السلطات التركية مداهمات في أكثر من 25 إقليما والعاصمة اليوم، وذلك عقب أن أصدر الادعاء مذكرات اعتقال بحق 89 شخصا. وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الادعاء أصدر أوامره بالقبض على 50 جنديا في إقليم تكيرداج بشمال غرب تركيا فقط.

ويذكر أنه في 15 يوليو 2016 ، حاول فصيل بالجيش التركي القيام بانقلاب أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، واتهمت الحكومة حركة رجل الدين فتح الله جولن، الذي يعيش في المنفى بأمريكا، بأنها وراء محاولة الانقلاب.

وقالت الأناضول إن السلطات تبحث عن المشتبه بهم في أكثر من 25 إقليما. وقد جرى إلقاء القبض على سبعة من أفراد القوات الجوية، ستة منهم كانوا في الخدمة، في إقليم إسكي شهر بشمال غرب البلاد.

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