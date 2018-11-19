مصدر سوري: القوات الحكومية تحرر بادية السويداء

سيطرت القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها على كامل ريف السويداء الشرقي، وأنهت وجود مسلحي داعش في المنطقة اليوم. وقال مصدر عسكري سوري، إن "الجيش السوري والقوات الرديفة حررت منطقة تلول الصفا ومحيطها بريف دمشق الجنوبي الشرقي وقضت على وجود مسلحي داعش في المنطقة، وهرب من بقي منهم باتجاه عمق البادية السورية".

وأكد المصدر أن "وحدات الهندسة في الجيش السوري بدأت بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات المزروعة فيها".

وكانت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها حققوا مؤخرا تقدما كبيرا في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية، وسيطرت على أعلى التلال وباتت جميع المناطق التي تحت سيطرة مسلحي داعش ساقطة ناريا.

وكان مصدر في المعارضة السورية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على مناطق واسعة في ريف السويداء الشرقي كلفها أكثر من 500 قتيل بينهم عشرات الضباط من القوات الحكومية وفيلق القدس الفلسطيني، إضافة إلى أكثر من 700 جريح".

وبدأت القوات الحكومية عملياتها العسكرية في المنطقة في شهريوليو الماضي بعد هجوم التنظيم على قرى ريف السويداء الشرقية وقتلهم لأكثر من مئتي شخص وخطف حوالي 40 آخرين.

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