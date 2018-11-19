بسبب مؤامرات اغتيال.. الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على إيران

قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الإثنين على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال مزعومة في الدنمارك وفرنسا.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.

كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أمريكية محتملة بخصوص الآلية.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا