الفضائيّة الليبيّة : عقيلة صالح : سنُطالب برفع حظر التسليح حال توحدت المؤسسة العسكرية

طبرق 19 نوفمبر 2018 (وال)- أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الاثنين، أنه سيُطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي؛ في حال توحدت المؤسسة العسكرية .

وشدد عقيلة صالح على إن الجيش؛ هو من يحمي الحدود ومؤسسات الدولة، ويساعد ويساند القوات الأمنية في حفظ الأمن والنظام داخل الوطن .

وقال صالح – في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أمس الأحد – “إن عملية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وصلت إلى مرحلتها الأخيرة “، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال عقد عدة اجتماعات في القاهرة . (وال- طبرق)

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