وزير التعليم يعد بحل أزمة الرواتب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل تضامنه مع موظفي الجامعات العازمين على الدخول في إضراب عن العمل، مقدِّمًا تعهدات بحل أزمة الرواتب.

وقال عبدالجليل إن الوزارة «تتفهم جيدًا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم، لاسيما الموظفين بالجامعات؛ بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم صرف علاوة التمييز، وكذلك عدم تقديم خدمات التأمين الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد».

جاء ذلك في سياق حديثه خلال اجتماع عقده، الأحد، مع نقابات موظفي الجامعات بحضور رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ورئيس جامعة طرابلس وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأضاف أنه يدرك حجم التفاوت في رواتب العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وأن هذه «الأسباب هي ما اضطرت موظفي الجامعات إلى الدخول في إضراب عن العمل»، مؤكدًا تضامنه مع الموظفين بالجامعات في المطالبة بحقوقهم والتزام الوزارة بوعودها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية لكافة العاملين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة، قائلاً: «مطالب موظفي الجامعات مشروعة، وسنعمل كل ما في وسعنا لتلبيتها، ونأمل تقنينها لئلا تضر بحقوق الطلاب».

ولفت عبد الجليل إلى أن «الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تحسين أوضاع الموظفين وعلى مختلف الأصعدة، وأنها ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكَّلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي، كما ستقوم بالتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين».

وأضاف أنه «سيتواصل مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لإيصال صوتهم، وسيقوم بإحالة الجدول المقترح لزيادة رواتب موظفي الجامعات لمجلس الوزراء لعرضه في الاجتماع المقبل».

وفيما يخص تقلد المناصب القيادية بالجامعات، طالب عبد الجليل النقابات بضرورة تقديم تصور واضح حول الوظائف الإدارية التي يتولاها الموظف لدراستها.

وكانت نقابات الموظفين بالجامعات أعلنت عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا