تخصيص 100 مليون دينار لدعم الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإثنين، مع العضوين، عبد السلام كجمان وأحمد حمزة، تنفيذ مجموعة من القرارات تشمل مجالي الأمن والخدمات في الجنوب، بحضور عضوي مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، محمد لينو وأبو صلاح شلبي.

وتدارس الاجتماع عديد القضايا والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الأمن العام والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، مؤكدًا أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير السيولة النقدية، وكل ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب.

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع يعد الأول في إطارالحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، التي أعلنها في مؤتمر باليرمو 12 نوفمبر الجاري.

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