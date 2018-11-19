دول الاتحاد الأوروبي تؤيد مشروع اتفاق بريكست

أعطى وزراء الاتحاد الأوروبي الـ 27، الإثنين، موافقتهم على مشروع اتفاق بريكست، في ختام اجتماع في بروكسل، في مستهل أسبوع من المحادثات المكثفة قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد، للمصادقة على النص، في ظل المعركة السياسية الدائرة في بريطانيا حول مسألة خروج البلاد من التكتل.

ولم تنته بعد المفاوضات، وعلى الجانبين الاتفاق على طبيعة العلاقات بينهما بعد بريكست والمرحلة القصوى للفترة الانتقالية بعد نهاية مارس 2019 للتحضير لهذه العلاقة المستقبلية التي لا تزال غامضة الملامح.

وتتوجه رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، هذا الأسبوع إلى بروكسل، وهي تخضع لضغوط كبرى في بلدها، حيث يطالبها منتقدوها بتحسين مشروع الاتفاق الذي وافق عليه وزراء دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع في بروكسل، وذلك تمهيدا لتوقيعه خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في نهاية الأسبوع.

وقال الوزير النمساوي المكلف بالشئون الأوروبية، غيرنوت بلوميل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه "تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة".

وأعلن وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن "علينا أن نكون واضحين بشأن الاتفاق وهو الأفضل كما هو حاليا على الطاولة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا