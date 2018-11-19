رئيس وزراء باكستان يرد على تصريحات ترامب

استنكر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اتهم فيها إسلام آباد، بأنها لا تقدم "شيئًا بتاتًا" للولايات المتحدة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وكتب خان، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يتعين تصحيح المعلومات فيما يتعلق بهجوم ترامب على باكستان"، مدافعًا عن سجل بلاده في حرب واشنطن على الإرهاب.

وأضاف الوزير "باكستان منيت بـ 75 ألف إصابة في هذه الحرب، فيما تعرض الاقتصاد لخسارة أكثر من 123 مليار دولار، والمساعدة الأمريكية الضئيلة بلغت 20 مليار دولار".

وتابع رئيس وزراء باكستان قائلًا: "مناطقنا القبلية دمرت، وملايين الأشخاص هجروا من منازلهم.. وقد أثرت الحرب بشكل كبير على حياة الباكستانيين العاديين".

وصرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، بأنه ألغى مساعدات بملايين الدولارات إلى باكستان في وقت سابق هذا العام، لأنهم (الحكومة الباكستانية) "لا يفعلون شيئًا من أجلنا لا شيء بتاتًا من أجلنا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا