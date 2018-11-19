جيرو: لا أريد الرحيل عن تشيلسي

شدد أوليفيه جيرو على رغبته في الاستمرار مع فريقه تشيلسي، نافيا الشائعات التي تشير إلى رحيله عن النادي الإنجليزي.

وقال جيرو لجريدة “تيليفوت” الفرنسية: “أشعر أن الأمر الآن كما حدث قبل عدة أشهر عندما سئلت نفس السؤال قبل كأس العالم”.

وأضاف “أشعر بالهدوء والسعادة هنا في تشلسي ولا أريد الرحيل”.

وتابع “لا أريد أن أضع نفسي تحت ضغوط أكثر من ذلك، بالطبع أنا لاعب وأريد المزيد من الوقت داخل الملعب لكنني لاعبا في نادي كبيرا جدا مع لاعبين مميزين وسوف أقاتل للمشاركة”.

واستمر في حديثه “عدت إلى فريقي متأخرا بسبب المشاركة في كأس العالم وكان موراتا هو الذي يشارك بعد ذلك بدأت في اللعب”.

وأتم تصريحاته “المنافسة تسير بيننا بشكل جيد والأهم أن الفاعلية الهجومية لنا ظهرت أمام المرمى في المباريات السابقة”.

وانضم جيرو البالغ من العمر 32 عاما لصفوف تشيلسي بداية عام 2018 الحالي قادما من أرسنال.

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