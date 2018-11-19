فيلايني: سيتي سيخسر عاجلا أم أجلا.. وأنا معجب بطريقتهم الهجومية

قال مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد أن منافسه مانشستر سيتي سوف يخسر عاجلا أم أجلا في الدوري الإنجليزي وأن الهزيمة منهم في الدربي لا تعني حسمهم لأي شيء.

وتحدث فيلايني لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “أتذكر حينما أتيت إلى إنجلترا كنا نقول الأربعة الكبار الآن نقول الستة الكبار، لذا كل موسم الأمور تصبح أصعب”.

وواصل اللاعب البلجيكي “الموسم المقبل ستتغير الأمور أيضا وخلال عامين أو ثلاثة، كل موسم يصبح كل شيء أصعب لذا الدوري الإنجليزي جاذب للجميع”.

وأردف “سيتي فريق قوي لكنه سوف يخسرون عاجلا أم أجلا، نعم هم فريق جيد للغاية ولكن هناك إمكانية للفوز عليهم، خسرنا أمامهم ولكن هناك مواجهة ثانية في أولد ترافورد وسنرى ماذا سوف يحدث”.

وأشاد فيلايني بهجوم مانشستر سيتي وقال: “هم واثقون للغاية ويلعبون كرة هجومية ولديهم حركية رائعة في الملعب”.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة برصيد 32 بفارق 12 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثامن.

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