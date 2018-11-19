فوتبول ليكس: يونايتد دفع لموناكو 4 مليون يورو للعب ودية لن تقام من أجل ضم فالكاو

استمر موقع “فوتبول ليكس” في نشر تسريباته وتلك المرة أتى الكشف عن واقعة تخض انضمام المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من موناكو إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2014.

وانضم فالكاو إلى يونايتد معارا لمدة موسم رغم غيابه عن كأس العالم في ذلك الوقت لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن يونايتد اتفق مع موناكو على دفع 10 مليون يورو قيمة الصفقة من ضمنهم 4 ملايين حال إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي.

لكن قواعد اللعب المالي النظيف تمنع إدراج تلك النوعية من البنود في التعاقد لذا قرر يونايتد إبرام عقدين مختلفين مع موناكو.

العقد الأول نص على انتقال فالكاو معارا لموسم مقابل 6 مليون يورو.

أما العقد الثاني فهو يتضمن إدراج مباراة ودية بين الفريقين مقابل 4 مليون يورو حال إنهاء يونايتد الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، وحال عدم إقامة اللقاء فيجب على النادي الإنجليزي دفع المبلغ كاملا.

وبالفعل أنهى يونايتد الموسم رابعا مع مدربه السابق لويس فان جال وبعد خوضه لمباريات ودية في أمريكا وحاجته لخوض مباريات تصفيات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اضطر الفريق الإنجليزي لإلغاء الودية ودفع قيمتها.

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