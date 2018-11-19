التشكيل – ساني يقود ألمانيا.. وديباي في هجوم هولندا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي أساسيا مع ألمانيا أمام هولندا، في المباراة التي تقام بملعب فيلتينس أرينا.

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: جوشوا كيميتش – أنطونيو روديجير – ماتس هومليس – تيلو كيرير.

الوسط: زولي – توني كروس – سيرجي جنابري – شوليز.

الهجوم: ليروي ساني – تيمو فيرنير.

المرمى: كاسبر سيليسين.

الدفاع: تيتي – فان دايك – دي ليت – بليند.

الوسط: دي روون – فرانكي دي يونج – جورجينو فينالدوم.

الهجوم: ريان بابل – ممفيس ديباي – بروميس.

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