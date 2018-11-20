كاسياس: الكلاسيكو في 2011 كان بمثابة حرب سياسية بين إسبانيا وكاتالونيا

وصف الإسباني إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي، مباريات الكلاسيكو في 2011 بين ريال مدريد وبرشلونة، بالحرب السياسية بين إسبانيا وكاتالونيا.

ريال مدريد التقى مع برشلونة في كل البطولات في عام 2011، إذ لعبا في الدوري ونهائي كأس الملك، كما التقيا في السوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا.

وقال كاسياس في لقاء تليفزيوني على قناة موفيستار “المباريات كانت جنونية هناك، وكانت مليئة بالتوتر، أمور لم أكن أحبها كمشجع لريال مدريد”.

وتابع “تلك المباريات الأربع بدوا وكأنهم حرب سياسية بين كاتالونيا وإسبانيا”.

وأضاف “أنا فقط مشجع لريال مدريد أريد الفريق أن يفوز، لطالما كانت حياتي كذلك، لا أحب هذا التطرف”.

ويطالب منتمون كثيرون من إقليم كاتالونيا، بالانفصال عن إسبانيا، كما حاولت الحكومة الإقليمية إجراء استفتاء في 2017، وهو ما تسبب في أحداث عنف.

يوما ما.. كان كاسياس حارسا لريال مدريد واستقبلت شباكه هذا الهدف الخرافي من إبراهيموفيتش في الكلاسيكو.

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