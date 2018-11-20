مواعيد مباريات الثلاثاء 20-11-2018 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري ومواجهات قوية عالميا

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وفي الدوري المصري سيلتقي المقاولون العرب مع الجونة في الجولة 15 في تمام الثالثة إلا ربع عبر قناة “أون سبورت”.

أما في تمام السادسة سوف يلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في إطار الجولة ذاتها وعبر نفس القناة.

وأوروبيا سيلتقي منتخب البرتغال مع بولندا في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة “بي إن سبورتس 2” في دوري الأمم الأوروبية.

وفي المباريات الودية سيلتقي منتخب فرنسا مع أوروجواي في تمام العاشرة مساء عبر قناة “بي إن سبورتس 6”.

وسيخوض منتخب البرازيل مواجهة ودية أمام الكاميرون في التاسعة والنصف عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

وفي ملعب رادس سيلتقي منتخب تونس مع المغرب في تمام السابعة عبر قناة “الكأس 1”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا