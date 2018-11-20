بالفيديو – سيناريو مجنون أمام ألمانيا يمنح هولندا بطاقة نصف النهائي.. بطل العالم يودع

نجح المنتخب الهولندي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد أن تعادل إيجابي أمام ألمانيا 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيلسنكيرشن.

وأكمل منتخب هولندا عقد نصف النهائي، مع منتخبات البرتغال، وإنجلترا، وسويسرا.

كما لحق بطل العالم، منتخب فرنسا، بوصيفه منتخب كرواتيا، ليودع البطولة، إلا أن الديوك لن يهبطوا للمستوى الثاني.

ونجح المنتخب الهولندي في قلب الطاولة على نظيره الألماني، الذي تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق فيرنر وليروي ساني في الدقيقتين 9 و20.

وفي الدقيقة 84 نجح المنتخب الهولندي في تقليص الفارق عن طريق كوينسي بروميس بتسديدة رائعة من خارج حدود منطقة الجزاء.

قبل أن يسجل فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة حول بها عرضية من الناحية اليمنى.

وبتلك النتيجة وصل المنتخب الهولندي إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن نظيره الفرنسي، بينما وصل المنتخب الألماني لنقطته الثانية متذيلا المجموعة.

شاهد أهداف المباراة

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