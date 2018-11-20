بلدي مصراتة يطالب بفرض العقوبات دون انتقائية

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب مجلس مصراتة البلدي، الإثنين، بفرض عقوبات شاملة وحقيقية على كل السياسيين والعسكريين والإعلاميين والعابثين بمصلحة الوطن والمواطن دون انتقائية.

واعتبر المجلس، في بيان نُـشر أمس الإثنين، أن الانتقائية في فرض العقوبات وترك المعرقلين الحقيقيين يضعف نتائجها، داعيًا الجميع إلى التكاتف والضغط على أصحاب القرار لنضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية وتحميلهم نتائج أعمالهم.

ويأتي بيان المجلس البلدي عقب تأمين المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد قائد ما يعرف بلواء الصمود صلاح بادي. القرار الذي رحبت به البعثة الأممية في ليبيا.

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