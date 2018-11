في انتظار الهدنة..اليمن على حافّة المجاعة

عرضت بريطانيا مشروع قانون على مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة باليمن، ويضع مهلة للطرفين المتنازعين لإزالة جميع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية.

هذا ولم يحدد المجلس تاريخاً للتصويت على مشروع القرار.

ويتوقع أن يصعد القرار الأممي، بعد التصديق عليه، الضغوط على التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، ودفعهما إلى القبول بتسوية سلمية للنزاع في اليمن التي أشرفت على المجاعة.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان المتمردين الحوثيين وقف إطلاق الصورايخ والطائرات بلا طيار على قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وكان الحوثيون قالوا إنهم تجاوبوا مع طلب من الأمم المتحدة في سعيها لإنهاء النزاع في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن الأكبر في العالم، وحذرت من أن عدم توقف القتال سيؤدي إلى مجاعة في البلاد هي الأسوأ منذ عقود.

