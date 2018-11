بركان فويغو..الأكثر نشاطاً يضرب من جديد

قال مركز كونريد الوطني لمواجهة الكوارث في غواتيمالا، إن السلطات أجلت ما يقرب من 4000 شخص، اليوم الاثنين، من المناطق المحيطة ببركان فويغو الذي تجددت ثورته بقوة الليلة الماضية.

آلاف القتلى والمفقودين والمهجرين حصيلة بركان “فويغو” في غواتيمالا البركان أطلق حمماً خطيرة وسحبا من الرماد والغاز في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وإنه جرى إيواء ما يزيد على 2000 شخص حتى الآن، ولم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع مصابين.وأسفر ثوران بركان فويغو، الذي اندلع في شهر يونيو/ حزيران عن مقتل ما يزيد على 190 شخصا. وهذه هي الثورة الخامسة خلال العام الحالي لهذا البركان، الذي تقع فوهته على ارتفاع 3763 مترا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، ويقع البركان على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غواتيمالا سيتي.

