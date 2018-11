ماذا ولو ضربت..عواصف شمسية تهدد الاتصالات على سطح الأرض

أطلق مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرا من موجة “عواصف شمسية” هوجاء، قد تدمر أجهزة الكمبيوتر وتعطل شبكات الكهرباء والإنترنت والاتصالات إذا ضربت الأرض.

وتم إبلاغ الوزراء البريطانيين من أن موجة شمسية عاتية مثل تلك التي ضربت الأرض مرتين أو ثلاث مرات خلال القرنين الماضيين، ستكلف الاقتصاد البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 20.5 مليار دولار، بحسب صحيفة “صن” البريطانية. وتسبب مثل هذه العواصف الشمسية بتولد حقولا مغناطيسية كثيفة فوق سطح الأرض، والتي قد تحرق بدورها الأجهزة الإلكترونية. وأضاف التحذير، إلى أنه في حال تمكنت بريطانيا من ابتكار أقمار اصطناعية جديدة يمكنها التنبؤ أو توقع مثل هذه العواصف الشمسية المدمرة، فإنها ستنجو منها. وتوصلت الدراسة الصادرة عن مكتب الأرصاد: إلى أنه في حال عدم القدرة على التنبؤ بمثل هذه الأحوال الفضائية، فإن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد يخسر أكثر من 30 مليار دولار، مرة خلال قرن على الأقل”.

