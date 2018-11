قال مسؤول برتغالي إن البرتغال والمغرب سيدعوان إلى التقدم بعروض لمد كابل كهربائي تحت الماء يربط البلدين بعد اكتمال دراسات الجدوى والدراسات الفنية أوائل 2019.

واتفق المغرب والبرتغال في 2015 على خطط ربط بطاقة ألف ميغاوات. وبدأت دراسات الجدوى في عام 2016. وأبلغ جواو غالامبا وزير الدولة البرتغالي للطاقة رويترز بأن الحكومتين تسعيان إلى إطلاق الدعوات للتقدم بعروض “بعد دراسة الجدوى على الفور”. وأشار إلى أن المشروع الذي من المأمول أن يبدأ العمل قبل 2030 تقدر تكلفته بما يتراوح بين 600 و700 مليون يورو (686-800 مليون دولار)، مضيفا أنه يتوقع أن تسهم صناديق أوروبية وأفريقية في تغطية التكاليف.

