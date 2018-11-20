أمريكا تستعد لإضافة فنزويلا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

قال مصدر مطلع على المشاورات إن الولايات المتحدة تستعد لإضافة فنزويلا إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

وإضافة فنزويلا للقائمة قد يقلص المساعدات الأمريكية ويفرض قيودا ماليا على بلد يعاني بالفعل من التضخم ونقص الأغذية والدواء.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة جولات من العقوبات على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة الاشتراكيين منذ 2017 متهمة إياها بتقويض الديمقراطية.

وقال المصدر إنه لم يتحدد إطار زمني لاتخاذ قرار بشأن إضافة فنزويلا إلى القائمة.

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