الشرطة الأسترالية تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

ذكرت الشرطة الأسترالية أنه تم اعتقال 3 أشخاص خلال سلسلة مداهمات فجر اليوم الثلاثاء في مدينة ملبورن.

وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الـ3 تورطوا في التخطيط لهجوم إرهابي في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية فكتوريا في الجنوب الشرقي، مضيفة أنه تم احتواء التهديد.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء جوازات سفر الرجال (أعمارهم 30 و 26 و21 عاما) في السابق.

وأبلغت الشرطة في وقت لاحق الصحفيين بأن الأشخاص الـ3 من مواطني أستراليا ومن أصول تركية، يتردد أنهم متأثرون بفكر تنظيم داعش.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب تراقبهم منذ مارس، لكنها تصرفت بعد أن تصاعدت استعداداتهم في الأيام الأخيرة عندما كانوا في مرحلة السعي للحصول على أسلحة نارية.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز في مؤتمر صحفي صباح اليوم إن الشرطة تصرفت لتجنب وقوع حادث "مميت وخطير للغاية".

ومن المقرر أن يمثل الأشخاص الـ3 أمام محكمة في وقت لاحق اليوم.

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