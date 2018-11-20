عقيلة صالح : زيادة مرتبات المتقاعدين … و مهلة للنواب المتغيبين

ايوان ليبيا – وكالات :

فى 31 أكتوبر الماضي أكد المستشار عقيلة صالح أحاطته جلسة المجلس التى عقدت مؤخرا بأن المجلس سيدرس في جلساته القادمة زيادة مرتبات المتقاعدين المتدنية جداً ، مبيناً بأنها لاتفي بحاجة المتقاعدين من مصروفاتهم وعلاجهم ولكنه أعلن أيضاً عن مهلة للنواب المتغيبين .

عقيلة صالح أكد بحسب مستشاره الاعلامي فتحي المريمي انه سينظر في المرتبات بشكل عام لكل العاملين بالجهاز الوظيفي للدولة واصدار القوانين اللازمة بالخصوص ، محذراً النواب المتغيبن عن حضور جلسات المجلس بأنهم في حال عدم حضورهم حتى تاريخ 19 نوفبر 2018 سيتم اسقاط عضويتهم لاخلالهم بواجبات الوظيفة.

وإعتبر رئيس البرلمان أن التغيب عن الجلسات يعد حنث لقسم اليمين داخل البرلمان الذي ينص على العمل ومراعاة مصالح المواطنين ، فيما أكد صالح أيضاً فى مقابلة أجرتها معه قناة 218 نيوز بأنهم سيتخذون إجراءات بحق هؤلاء النواب المنقطعين وأكد عزمهم على ذلك .

ويصادق أمس الإثنين تاريخ إنتهاء هذه المهلة فى ظل حالة ترقب لما سيتخذ من إجراءات بحق المتغيبين، وإتهم صالح فى المقابلة ذاتها رئيس الرئاسي فائز السراج بدفع أعضاء موالين لحكومته إلى التغيب عن المجلس بغية تعطيله ،وتم الاتصال مساء الإثنين بفتحي المريمي وهو المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الذي لم يعلن أي مستجدات بالخصوص وقال : ” ما سيتخذ من اجراء لدى الرئاسة واعضاء مجلس النواب سنعلمكم به ” .

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