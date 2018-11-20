جريزمان: زيدان المدرب المثالي لفرنسا بعد ديشامب

يؤمن أنطوان جريزمان صانع ألعاب منتخب فرنسا وفريق أتليتكو مدريد أن زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق لريال مدريد هو الحل الأمثل لمنتخب الديوك بعد ديديه ديشامب.

وشدد جريزمان أن ديشامب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في النسخة الأخيرة بروسيا قد قدم عملا رائعا مع الديوك.

وقال جريزمان في تصريحات لشبكة ESPN عن القيادة الفنية لمنتخب بلاده “في الحقيقة لا أعلم إلى متى يرغب ديشامب الاستمرار كمدير فني للمنتخب”.

وأضاف “ديشامب اكتسب احترام الجميع وأعتقد أنه سيستمر حتى يرغب هو في الرحيل”.

وأوضح “في رأيي زيدان هو المدرب المثالي للمنتخب الفرنسي بعدما يقرر ديشامب الرحيل عن القيادة الفنية”.

وأتم جريزمان تصريحاته “يجب ألا ننسى أن ديشامب قام بعمل رائع مع المنتخب وقادنا لإنجازات عديدة”.

وكان زيدان قد توج بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا كلاعب بالإضافة لأمم أوروبا عام 2000، بينما تولى ديشامب القيادة الفنية لمنتخب الديوك بداية من 2012.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم بروسيا ووصافة أمم أوروبا في 2106.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا