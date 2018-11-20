تيتي: نيمار قائد

أشاد تيتي مدرب البرازيل بلاعبه نيمار وشدد على نجاح الأخير في حمل شارة قيادة منتخب بلاده.

وقال تيتي في تصريحات صحفية:”هذه (شارة القيادة) ليست جائزة، وإنما مسؤولية. أردت أن يكون أكثر انفتاحا مع الصحافة وأن ينضج. أنا سعيد لما آلت إليه الأمور. في غرفة الملابس تظهر شخصيته، في الملعب قائد”.

وواصل تيتي “في ذلك اليوم حين أحضر ابنه للمؤتمر الصحفي. لم يدفعه أحد لفعل ذلك، بل أظهر جانبه الإنساني وهذا مهم. حين تكون القائد، كيف تتعامل مع نفسك. أعتقد دون شك أنه ناجح حتى الآن”.

ومنح تيتي شارة قيادة البرازيل إلى نيمار (26 عاما) بعد كأس العالم 2018 الذي ودعه الفريق من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 2-1.

وتواجه البرازيل منتخب الكاميرون يوم الثلاثاء وديا.

وتستعد البرازيل لاستضافة بطولة كوبا أمريكا العام المقبل.

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