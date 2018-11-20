تقرير: ريال مدريد يريد راشفورد وإريكسن

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ريال مدريد يجهز ميزانية قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ماركوس راشفورد وكريستيان إريكسن لاعبي مانشستر يونايتد وتوتنام على الترتيب.

وأشارت إلى النادي الملكي يرى راشفورد (21 عاما) خير بديل لكريستيانو رونالدو الذي رحل عن الفريق في يوليو الماضي وانتقل إلى يوفنتوس.

أما إيركسن فيعتبره مسؤولو الفريق الإسباني خير خليفة للوكا مودريتش الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم العام الحالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكتبت صن أن سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد معجب براشفورد ويجهز 50 مليون جنيه إسترليني لمحاولة الحصول على خدماته من مانشستر يونايتد.

ولا يعد اللاعب أساسيا في كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فبدأ 5 مباريات فقط في الموسم الحالي.

وتابع كشافو ريال مدريد مباريات الفريق الإنجليزي الأخيرة واعتقد البعض أنهم يضعون أعينهم نصب الثنائي بول بوجبا وروميلو لوكاكو.

ويستعد ريال مدريد لعرض 40 مليون جنيه إسترليني للحصول على إريكسن البالغ عمره 26 عاما.

ويمتد عقد اللاعب الدنماركي مع يونايتد إلى 2020.

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