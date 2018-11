فنزويلا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإضافة فنزويلا إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب دون أن تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المشاورات المتعلقة بفنزويلا قوله إنه لم يتحدد إطار زمني لاتخاذ قرار بشأن إضافة فنزويلا إلى القائمة.

هذا ومن المتوقع أن يقلص إضافة فنزويلا للقائمة المساعدات الأمريكية ويفرض قيودًا مالية على بلد يعاني من التضخم ونقص الأغذية والدواء، بحسب مراقبين.

يشار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عدة جولات من العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة الاشتراكيين منذ عام 2017 بتهمة تقويض الديمقراطية.

