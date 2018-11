قالت وكالة آكي للأنباء إن الاتحاد الأوربي بدأ الاثنين بإجراء تدريبات كبرى على إدارة أزمات مدنية عسكرية إلكترونية متعددة الأبعاد داخلياً وخارجياً، وذلك بهدف اختبار قدرته على الاستجابة في حال وقوع هجمات حقيقة من هذا النوع.

وسيشارك في التدريب بحسب الوكالة مسؤولون وخبراء من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والأمانة العامة للمجلس الوزاري ووكالات الاتحاد المتعددة مثل إدارة العلاقات الخارجية ويوروبول وفرونتكس، بالإضافة إلى النرويج كدولة جارة وسويسرا بصفة مراقب.

ويأتي تنظيم هذا التدريب تزامناً مع اجتماع مشترك يعقد بين وزراء خارجية ووزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وسيركز التدريب على الربط بين الأمن الخارجي والأمن الداخلي، وسيتم اطلاقه عبر جميع المجالات التي قد تتأثر بهجمات مختلطة، بما في ذلك قطاع الصحة، الطاقة، الاتصالات، وكذلك قطاعات الأمن و الدفاع والسياسة الخارجية.

وسيتم إجراء هذا التدريب بالتوازي مع تدريبات مركز قيادة موظفي حلف شمال الأطلسي، وأن “الهدف هو تطوير عملية التفاعل بين المنظمتين في مجال التجاوب والرد على الأزمات”، بحسب البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي.

يشار أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي قد أجريا تدريبات من هذا النوع لأول مرة عام 2017، في إطار التعاون المعمق الذي أنطلق بينهما في عام 2016.

هذا ويتمحور التدريب حول سيناريو وهمي مفاده أن الاتحاد الأوروبي يعترض لهجمات الكترونية كثيفة في الوقت الذي يستعد لإطلاق بعثة “مدنية – عسكرية” مشتركة لمساعدة بلد شريك طلب الدعم من بروكسل لمواجهة تهديد أمني كبير، بحسب البيان.

The post تدريبات كبرى يُجريها الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجمات الإلكترونية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا