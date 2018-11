السعودية تستكشف اليورانيوم استعداداً لإطلاق مفاعلين نوويين

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المملكة أطلقت برنامجاً استكشافياً نشطاً لليورانيوم وأن المؤشرات الأولية إيجابية.

وكشف الفالح أن مشروعاً لبناء مفاعلين نوويين في السعودية يسير بوتيرة ممتازة وفقا للمخطط، لكنه لم يخض في التفاصيل.

هذا وكانت السعودية قالت إنها تريد بناء محطات للطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية، مُحذرةً من أنها قد تتحول إلى شركاء آخرين إذا رفضت الولايات المتحدة مساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

