عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فوضى عارمة ستعم المملكة

قامت المملكة المتحدة برفع حالة الاستعداد في صفوف الجيش والشرطة، استعداداُ لمواجهات متوقعة من الفوضى، تعقب خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.

حيث تُجهز بريطانيا جنود القوات المسلحة الملكية لمهام الانتشار المحتمل لمساعدة الشرطة في حالة خروج تظاهرات جماهيرية عنيفة، تتسبب في فوضى عقب خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. وبحسب مصدر عسكري بريطاني فإن الجيش يقوم بوضع خطط طوارئ بحيث تنتشر قواته في الشوارع، عقب احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ولمواجهة الفوضى في حال التصويت على عدم منح الثقة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايحسب رويترز. هذا وذكر المصدر أن 20 ضابطاً أقاموا مراكز لتدريب الجنود للتعامل مع مثل هذه الحالات، وأنه تم الاستعداد للتعامل مع كافة الأحداث سواء كانت هجوماً إرهابياً أو صدامات بين المواطنين أو الاعتداء على المؤسسات. يُذكر أن المجتمع البريطاني لا يزال منقسماً للغاية بشأن مسودة اتفاقية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها مساء الأربعاء الماضي، ما دفع إلى استقالة 7 وزراء في وقت أعلنت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تعاود التفاوض بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

