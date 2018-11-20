مقتل 4 مسلحين وجندي هندي في تبادل لإطلاق النار في كشمير

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية مقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين وجندي واحد في تبادل لإطلاق النار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة شوبيان بالشطر الواقع تحت الإدارة الهندية في كشمير.

وقال المتحدث الكولونيل راجيش كاليا إن فريقا من قوات الأمن الهندية طوقت قرية ناديجام بعد تلقي معلومات حول تواجد مسلحين.

وأضاف أن المسلحين تجاهلوا طلبات الاستسلام، موضحا أن "أربعة إرهابيين قُتلوا في العملية".

وقالت مصادر أمنية إن جنديا من وحدة تابعة للقوات الخاصة بالجيش الهندي قُتل وأصيب خمسة جنود آخرين.

وقالت مصادر من الشرطة وشهود عيان إنه بعد انتشار الأنباء عن مقتل المسلحين، تجمع العشرات من السكان المحللين وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن في منطقتي شوبيان وبولواما في جنوب كشمير.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وبعض الطلقات لتفريق المحتجين ما أسفر عن إصابة عشرة منهم، بينهم سيدتان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاعر عداء شديد ضد الهند في وادي كشمير، الذي يشهد حركة انفصالية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 44885 من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفقا لـ"بوابة الإرهاب في جنوب آسيا".

وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم وتحريض المسلحين، إلا أن إسلام آباد تنفي صحة الاتهام وتصفهم بالمناضلين من أجل الحرية.

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