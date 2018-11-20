الكونغرس يعتزم تغيير قانونه الداخلي للسماح بارتداء الحجاب في مقره

واشنطن-العنوان

يعتزم الكونغرس الأمريكي تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة إلهان عمر التي فازت في انتخابات منتصف الولاية بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره وهو ما ساندته الاثنين أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.

وشاركت إلهان عمر اللاجئة الصومالية سابقا التي فازت بمقعد للديموقراطيين في الانتخابات في مطلع الشهر، في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 سنة غطاء الرأس في الكونغرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لأسباب دينية وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ.

ويرتقب ان يصادق مجلس النواب الأمريكي الذي بات يعد غالبية من الديموقراطيين على هذا التعديل في يناير.

وقالت إلهان عمر السبت على تويتر إن ارتداء الحجاب خيارها “وهو خيار يحميه التعديل الاول في الدستور”.

وأضافت النائبة عن مينيسوتا، احدى امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية، “هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد الغاؤه”.

وعبر مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية الاثنين عن دعمه الاقتراح “الذي يضع مجلس النواب في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية”.

وستشهد الجلسة الاولى من الدورة البرلمانية الجديدة في مطلع يناير مشاركة عدد قياسي من النساء ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من السكان الأصليين أو الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية ومن مثليي الجنس.

وقال الديموقراطي جيم ماكغوفرن الذي يفترض أن يترأس اللجنة المكلفة التصويت على القانون الداخلي الجديد، إن هذا التغيير يعكس تعددية الكونغرس.

وأوضح أن القانون “سينص على أنه يجب ألا تمنع أية قيود عضوا في المجلس من أداء عمله الذي انتخب على أساسه، بسبب ديانته”.

وسبق أن ندد عدة برلمانيون بهذا المنع وخصوصا الديموقراطية فريديريكا ويلسون المعروفة بارتدائها قبعات ملونة وساهمت في الدفع في اتجاه رفع هذا الحظر.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية