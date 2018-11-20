كوليبالي: تورام وزيدان سبب لعبي لكرة القدم.. أتمنى أن أصنع التاريخ لنابولي والسنغال

تحدث كاليدو كوليبالي نجم دفاع السنغال ونابولي الإيطالي لشبكة قنوات BBC عقب اختياره ضمن الخماسي المرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018.

وبعد اختياره ضمن الأفضل قال صاحب الـ26 عاما: “أسعى دائما لتطوير نفسي كي يرى الناس أنه بإمكاني أن أصبح واحد من أفضل المدافعين في العالم”

كوليبالي تألق بشدة مع نابولي هذا الموسم تحديدا في دوري أبطال أوروبا بعدما نجح في إيقاف هجوم ليفربول وباريس سان جيرمان الناري ليخرج فريقه بنتائج إيجابية ويستمر في المنافسة على التأهل من مجموعة الموت.

وأكمل: “لقد سجلت في يوفنتوس وكنت سعيدا للغاية، أود الفوز ببطولة مع نابولي بعدما أعطوني الكثير من الحب والثقة، أرغب في منحهم شيئا في المقابل وأتمنى أن يكون لقبا للدوري الإيطالي.

الموسم الماضي آمننا بحظوظنا حتى النهاية، يوفنتوس كان خائفا منا. حينما تشعر بخوف الخصوم يعطيك هذا إحساسا مميزا”

وأردف: “لقد ولدت في فرنسا لذا أجمع بين الثقافتين الفرنسية والسنغالية في منزلي مع عائلتي”.

واستطرد كوليبالي: “رأيت فرنسا تحقق كأس العالم 1998، رأيت ليليان تورام يسجل في كرواتيا ورأيت زيدان يُسقط البرازيل برأسية. حينها شعرت بأنني يجب أن أصبح لاعب كرة قدم”

وعن كأس العالم الأخيرة قال قائد دفاع السنغال: “لعبنا بشكل جيد في كأس العالم، كانت تجربة مفيدة لأنني رغبت في أن يرى العالم أن السنغال من أفضل الدول التي تلعب كرة القدم في قارة إفريقيا”

وأتم: “أود كتابة قصة نجاح جديدة للكرة السنغالية وأتمنى أن أنجح بفعل ذلك في المستقبل. أنا كاليدو كوليبالي، صوتوا لي للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا”.

كوليبالي أصبح مطلوبا بشدة في الدوري الإنجليزي وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فتشيلسي رغب في التعاقد مع اللاعب سابقا قبل أن يرفض نابولي لعدم التوصل لاتفاق مالي، كما ظهر الدولي السنغالي على رادار مانشستر يونايتد لدعم دفاعه لكن عرضا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني تم رفضه من قبل إدارة نابولي حسبما ذكرت الصحافة الإنجليزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا