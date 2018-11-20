ماركا تطرح استفتاء لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم

طرحت صحيفة ماركا الإسبانية تصويتا يتيح للجمهور أن يختار أفضل 11 لاعبا في العالم بالوقت الراهن.

ونشرت الصحيفة يوم الثلاثاء أول مرحلة من الاستفتاء الخاص بمركز حراسة المرمى.

وطرحت الصحيفة 16 حارسا ليختار الجمهور 8 منهم يتأهلون للمرحلة التالية.

وفي وقت لاحق ستطرح الثمانية حراس المتأهلين ليصوت الجمهور على أفضل 4 منهم وهكذا.

واختارت الصحيفة 16 حارسا للاختيار بينهم وهم ديفيد دي خيا وهوجو لوريس وفرانكو أرماني وكيبا أريزابالاجا ومانويل نوير وإيكر كاسياس وجيانلويجي دوناروما ومارك تير شتيجن وتيبو كورتوا وأليسون بيكر وكيلور نافاس وجوردان بيكفورد وجيانلويجي بوفون وجيرمو أوتشوا وكاسبر شمايكل ويان أوبلاك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا