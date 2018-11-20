أنباء جيدة لـ مدريد ويونايتد ويوفينتوس؟ رئيس لاتسيو: سافيتش سيرحل بالسعر المناسب

رفض كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو أن ينفي إمكانية رحيل لاعبه سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الذي لفت انتباه عددا من كبار الأندية في أوروبا خلال الفترة الماضية. وذلك حسب تصريحاته لشبكة “كالتشيو ميركاتو”.

وصرح لوتيتو قائلا: “حاليا في كرة القدم من الصعب أن يربط لاعب نفسه بفريق لنهاية مسيرته، لكن في لاتسيو الأمور تسير على نحو جيد”.

وأضاف “لاعبونا أظهروا انتمائهم للنادي”.

وأكمل “ميلنكوفيتش سافيتش؟ للأسف، لاتسيو لا يمتلك نفس القدرة المالية مثل برشلونة وريال مدريد”.

وأتم “حينما تكون الظروف إلى جانبنا، ويأتي عرض لا يُرفض، يجب عليك مواجهة الأمر”.

ولفت الدولي الصربي صاحب الـ23 عاما أنظار أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس خلال الفترة الماضية. وطلب النادي الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

وشارك اللاعب المصاب حاليا على مستوى الركبة في 15 مباراة بكل المسابقات مع لاتسيو هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

بعيدا عن سافيتش هل يمكنك اختيار خط وسط ريال مدريد لتستمر سلسلة الانتصارات؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا