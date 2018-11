رسميا – وداعا للكانجارو الأشهر.. تيم كاهيل يعتزل دوليا

ودع الأسترالي تيم كاهيل منتخب أستراليا بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي في المباراة الودية أمام لبنان التي أقيمت صباح الثلاثاء.

وبدأ أسطورة أستراليا كلامه خطابه لوداع الجماهير قائلا الذي نقلته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية قائلا: “أود أن أشكر عائلتي لوجودهم بجانبي دائما منذ يومي الأول كلاعب كرة، لولا تضحياتهم لما كنت بهذه الحرية والجرأة في كل مرة تطأ قدمي فيها العشب الأخضر”.

أستراليا فازت على لبنان بثلاثية دون رد في مباراة شارك بها كاهيل كبديل في الدقيقة 82 ولم يسجل قبل أن يوجه خطابه للجماهير الحاضرة لتكريمه.

وأكمل: “ثانيا أود أن أشكر زملائي وكل من عملت معهم طوال مسيرتي، المدربون واللاعبون الذي لم يستطيعوا التواجد اليوم، أتوجه إليكم بجزيل الشكر”.

وأردف: “والآن للأشخاص الأهم، المشجعون، لقد كان صعبا عليْ في البداية أن أكون لاعبا دوليا لكن في كل مرة ارتديت ألوان أستراليا الأصفر والأخضر أعطيت 100% من جهدي في الملعب”.

وأتم: “لا أريد أن أطيل عليكم، أعلم صعوبة الأمر بالنسبة لكم كما هو صعب بالنسبة لي. شكرا لكل شيء، أستراليا”.

I’m not crying, you’re crying 😰

Australia bids farewell to Tim Cahill. #ThanksTim pic.twitter.com/XojI6W63gb

وفي تصريحات أخرى لقنوات فوكس سبورتس قال كاهيل: “بدأ المشجعون في الهتاف لي مبكرا، وددت أن أشارك في المباراة منذ اللحظة التي سمعت فيها اسمي لكن كان من الصعب علي التحكم في مشاعري، تلك هي المرة الأولى التي أبكي فيها على أرض الملعب”.

وأردف “أنا فخور لأنني أترك كرة القدم الدولية بهذا الشكل، يالها من ليلة رائعة. قميص أستراليا يعني لي كل شيء، دائما ما وضعت منتخب بلادي قبل الجميع”.

وأكمل “لأصدقك القول أشعر بقليل من الغرابة، لا أصدق أنني لن أمثل أستراليا مجددا واعتزلت دوليا، أطفالي يبكون لكن ربما هذا هو الوقت المناسب للعودة للمنزل لمشاهدة مقاطع فيديو قديمة لي بقميص المنتخب”.

[email protected]_Cahill walks back into the sheds one last time. #ThanksTim pic.twitter.com/kM7HGSxhdY

واسترسل “أنا على الجانب الآخر الآن وأشكر الجميع ويمكنني كذلك توجيه بعض النصائح بعد الاعتزال، إذا أردت أن تصبحوا عظماء وليس فقط جيدين عليكم أن تبذلوا كامل جهدكم في أي محفل كبير وتؤدون بشكل مميز في الأوقات الهامة. شكرا للجميع”.

كاهيل البالغ من العمر 38 سنة مازال يلعب كرة القدم في الدوري الهندي لفريق جامشيدبور، بعد رحلة طويلة بدأت في نادي سيدني ثم فريق ميلوول ووصلت لقمتها مع إيفرتون في 8 سنوات رائعة قبل إسدال الستار على مسيرة في الدوري الإنجليزي والانتقال لنيويورك رد بولز الأمريكي ومنه للدوري الصيني ثم أخيرا الدوري الهندي.

It’s an hour and a half after the full time whistle, and @Tim_Cahill is still out meeting every last fan. #ThanksTim pic.twitter.com/dtU1Aewpx0

وعلى المستوى الدولي سجل تيم كاهيل 50 هدفا في 108 مباراة بقميص أستراليا، آخرهم هدف التأهل لكأس العالم 2018 في ملحق تصفيات آسيا/أوقيانوسيا أمام منتخب سوريا.

