أعلن المكتب المركزي السعودي للإنتربول عن استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما في المغرب.

حيث قال الإنتربول أمس الاثنين في بيان له، أن المتهم الأول قام بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ قدره (99.375.000) ريال، أما الثاني فقام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) ريال. هذا وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة في المملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما، وذلك في إطار التعاون الدولي للإنتربول مع الدول الأعضاء فيه لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين.

The post الإنتربول المغربي يُسلم السعودية مُتهمين في قضايا نصب واحتيال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا