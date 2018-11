إسبانيا تصوت ضد خروج بريطانيا.. وماي تتجه لبروكسل لبحث الاتفاق

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قوله الثلاثاء إن بلاده ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.

وأضاف سانتشيث أثناء مؤتمر في مدريد :

”إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.

من جانبها أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، عن الشعور بالقلق إزاء ضمان حقوق مواطني بلادها البالغ عددهم 700 ألف، والعواقب على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية، بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

وأضافت كازيلاتي التي غادرت البلادة متجهة إلى لندن الاثنين، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية :

“أفكر بحق الإقامة، النظام الضريبي، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، العمل والتأشيرات”.

يأتي ذلك في حين قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إنها ستسافر إلى بروكسل للقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في إطار محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا ومن المتوقع أن تستكمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملها على صياغة الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج، ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون من هذه الدول مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية مساء الثلاثاء لمناقشة النص.

