ضربات جوية عراقية ضد تنظيم داعش في سوريا

أعلن الجيش العراقي الثلاثاء شن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان إن طائرات إف-16 العراقية نفذت اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان :

”أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة“.

