الدينار يرتفع أمام الدولار في السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.220 و5.210 دينار ليبي للبيع و 5.200 دينار للشراء، ليسجل الدينار ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الامريكي.

بدوره استقر سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي 5.970 دينار، وسجل سعر الجنية الاسترليني 6.600 دينار.

وبدأ الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي ليوم أمس عند سعر 5.250 دينار وظل عند هذا المستوى وارتفع بشكل طفيف إلى 5.260 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.240 دينار.

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم 0.99 دينار ليبي، كما سجل الدينار التونسي إلى 1.77 دينار ليبي مقارنة بـ 1.78 دينار مقارنة بأمس.

وعلى ذات الصعيد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق 148 ديناراً مقارنة ب144 دينار يوم أمس.

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لأخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

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