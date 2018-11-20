ابن بطوطة المصرى فى رحلة لمدة 40 يومًا بمدن المغرب

يواصل الرحالة المصرى العالمى أحمد الشهاوي الملقب بـ "ابن بطوطة المصري" جولته الحالية بمدن المغرب والتى تستغرق 40 يومًا يلقي خلالها عدة محاضرات بدأها يوم 25 أكتوبر الماضي بمحاضرة في متحف بنك المغرب بمدينة الرباط عن الرحالة المغربي العالمى الشهير ابن بطوطة بعنوان "أنا وهذا الرجل صعدنا الجبل" حضرها جمهور كبير، وعدد من المثقفين المغاربة.

وألقي محاضرة ثانية بالشهر ذاته بمدينة وزان شمال غرب المغرب، ومنها اتجه لمدينة تطوان، ثم كانت محاضرته الثالثة بعنوان "على خطا ابن بطوطة" فى الثاني من الشهر الجارى بمدينة وجدة بأقصى شرق المغرب، ثم قام بجولة من المشي على الأقدام لمدة 15 كيلومترًا في جبال وأحراش طنجة بأقصي شمال غرب المغرب مع أعضاء جمعية الرحالة لهواة المشي، أعقبتها محاضرة أخرى بالمدينة يوم 10 نوفمبر.

من المقرر أن يصل لمدينة مكناس فى وسط المغرب الخميس المقبل ليشارك هناك فى احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يلقى محاضرة أخرى فى مدينة أغادير بجنوب المملكة يوم 24 نوفمبر بعنوان بعنوان "كنا معا على هذا الجبل" .

وأنتجت له مؤسسة أصوات مغاربية الاعلامية فيديو قصير بمناسبة زيارته للمغرب أكد فيها أنه تعلم خلال اسفاره لمختلف مدن هذا البلد كيف يكون معنى الامتزاج فكل المتضادات تتجمع وتذوب فى هذا الشعب .

ومنح المهندس أحمد الشهاوى وسام جامعة محمد الأول بمدينة وجدة في أقصي شرق المغرب يوم 2 نوفمبر 2018 تقديرًا وتكريمًا لدوره في التقارب والترابط بين شعوب الأرض عامة وخاصة بين الشعبين المصري والمغربي.

يذكر أن الرحالة المصرى أحمد الشهاوي بدأ رحلته لاكتشاف العالم عام 1994 زار خلال هذه الرحلة 87 دولة حول العالم على مدى 23 عامًا، ويرى أن السفر والترحال ليس مهنة وليس وسيلة لكسب المال ، وإنما هو أسلوب حياة، وأن الترحال للآخر هو أن تعترف به كما هو، وليس كما تريد.



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