طائرات عراقية تقصف أهدافا لداعش في سوريا

أعلن العراق اليوم أن طائرات "إف 16" عراقية قصفت أهدافًا لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 من عناصر التنظيم.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية ، في بيان صحفي، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وخلية الصقور الاستخباراتية".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية الناجحة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات، تابع لعصابات داعش في منطقة السوسة".

وأضاف :"كما نفذت في الوقت نفسه ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيًا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة، ووفق المعلومات الاستخبارية فقد تم تدمير الهدفين بالكامل وعادت طائراتنا إلى أرض الوطن بسلام".

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